Кальсина: на втором круге мне стало плохо, не помню, как добежала этап

Российская лыжница, неудачно выступившая на первом этапе женской эстафетной гонки 4х5 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти, призналась, что испытывала проблемы со здоровьем на дистанции.«На втором круге мне стало плохо, не помню, как добежала этап», — приводит слова Кальсиной ТАСС.Полина завершила первый этап на десятом месте, а её отставание от лидера составило 1 минуту 27 секунд. В итоге россиянки стали пятыми. Победила сборная Норвегии, серебро завоевали шведки, а бронзовые награды в активе команды Финляндии.