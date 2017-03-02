Капитонова победила в многоборье на ЧР по спортивной гимнастике в Казани

из Пензы победила в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани. Второе место по сумме двух дней заняла Елена Ерёмина, а замкнула тройку призёров Евгения Шелгунова.Чемпионат России является отборочным к чемпионату Европы по спортивной гимнастике, который пройдёт с 19 по 23 апреля в Клуже (Румыния).1. Наталья Капитонова (Пенза) — 108,231.2. Елена Ерёмина (Санкт-Петербург) — 107,732.3. Евгения Шелгунова (Московская область) — 106,597.