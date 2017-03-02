Летающий лыжник Крафт победил на трамплине К-130 на ЧМ в Лахти, Климов — 20-й

Австриец Штефан Крафт победил в прыжках на лыжах с трамплина К-130 на чемпионате мира по лыжному спорту в Лахти. Второе место занял немец Андреас Веллингер, а замкнул тройку призёров поляк Петр Жила. Лучшим среди россиян стал Евгений Климов, показавший 20-й результат.
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Прыжки с трамплина. К-130
1. Штефан Крафт (Австрия) — 279,3.
2. Андреас Веллингер (Германия) — 278,0.
3. Петр Жила (Польша) — 276,7…
20. Евгений Климов (Россия) — 234,3…
24. Дмитрий Васильев (Россия) — 225,3…
29. Денис Корнилов (Россия) — 209,1…
49. Алексей Ромашов (Россия) — 83,3.