Риди: контрпродуктивное письмо МОК стало ударом исподтишка для ВАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди назвал неожиданным заявление генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера о том, что ВАДА признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств вины российских спортсменов в употреблении запрещённых веществ.
«Я не знал, что МОК собирается опубликовать это письмо. Мы не ожидали ещё одного удара исподтишка. Письмо было контрпродуктивным после долгой и упорной работы ВАДА с Российским антидопинговым агентством по восстановлению в России надёжной и заслуживающей доверия антидопинговой системы.
В письме, опубликованном МОК, говорится о несоответствии фактов, но работа Макларена заключалась не в этом. Ему было предложено найти доказательство существования в России государственной допинговой программы, что он и сделал», — приводит слова Риди Inside the Games.