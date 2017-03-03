Глава UKAD: Уиггинс получал слишком много триамцинолона для одного человека

Исполнительный директор Британского антидопингового агентства (UKAD)подвергла критике велокоманду Sky и Федерацию велосипедного спорта Великобритании за препятствия в расследовании антидопинговых нарушений.Пятикратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мираво время веломногодневки «Критериум Дофине» в 2011 году получил из Манчестера пакет с неким препаратом. Представители команды Sky, за которую тогда выступал Уиггинс, сообщили, что в том самом пакете находился разрешённый препарат флуимуцил.«Мы не можем подтвердить или опровергнуть, что в медицинском пакете был флуимуцил. Врач Ричард Фриман не сохранил записи об использовании препаратов. С той гонки не сохранилось никакой медицинской документации. Записи Фримана хранились только на ноутбуке, но в 2014 году этот ноутбук украли.Что касается триамцинолона, который Уиггинс использовал на основании терапевтического исключения, то можно подумать, что это слишком большое количество триамцинолона для одного человека», — приводит слова Сэпстид Cycling News.