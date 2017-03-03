Бузыканова заняла седьмое место на турнире по конкуру в Оливе

Россиянеприняли участие в соревнованиях по конкуру в Оливе (Испания). В рамках турнира CSI3* Бузыканова на Датчиколле Z в маршруте 140 см заняла 12-е место (39,92 секунды; 0 штрафных очков). В маршруте 125 см она на Хидро ван де Оуде Хёве стала седьмой.В маршруте 135 см Стефания на Датчиколле Z показала 13-й результат.Пригожина на Баттерфляе стала 16-й в соревнованиях CSI1* в маршруте 130 см. В маршруте 140 см она на Брунетти стала 12-й (77,65 секунды; 0 штрафных очков).В маршруте 115 см Ротенберг на Ребел де Шабули занял третье место — 66,26 секунды; 0 штрафных очков, сообщает официальный сайт ФКСР.