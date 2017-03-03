Текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе КМ в Пхёнчхане

3 марта на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане (Южная Корея) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 13:00 по московскому времени.Первым из россиян в гонку отправится, получивший пятый стартовый номер. Затем в борьбу вступят(37-й),(39-й),(68-й),(89-й) и(94-й).Лидер общего зачёта Кубка мира французстартует 76-м.«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований: