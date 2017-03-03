Текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе КМ в Пхёнчхане

3 марта на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане (Южная Корея) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 13:00 по московскому времени.
Первым из россиян в гонку отправится Юрий Шопин, получивший пятый стартовый номер. Затем в борьбу вступят Максим Цветков (37-й), Антон Шипулин (39-й), Тимур Махамбетов (68-й), Евгений Гараничев (89-й) и Антон Бабиков (94-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад стартует 76-м.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований:
Текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Пхёнчхане