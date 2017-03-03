Климов: чемпионат мира в Лахти получился каким-то серым

Летающий лыжникпрокомментировал своё выступление на большом трамплине в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Лахти. Он занял 20-е место. На среднем трамплине Евгений стал 22-м.«На четыре с натяжкой могу оценить выступление на большом трамплине. Целей никаких не было, хотел просто постараться сделать хорошо, вспомнить свои зимние прыжки. Что касается плохого результата в квалификации, то там ветер был странный – и сзади, и боковой, закрутило, развернуло. Непопадание в финал было бы трагедией. Если оценивать общее выступление в Лахти, то на три с плюсом. От будущего лучшие ожидания, чем от турнира в Финляндии, тут и трамплины не нравятся, и атмосфера, чемпионат мира, на мой взгляд, получился каким-то серым», — цитирует Климова «Р-Спорт».