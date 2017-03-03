Норицын: российские биатлонистки поздно засыпают, и видно, что они разобранные

Старший тренер женской сборной России по биатлонусообщил, что на старте этапа Кубка мира в Пхёнчхане у российских биатлонисток возникли проблемы с адаптацией. Лучшей из россиянок в спринте стала, занявшая 34-е место.«Адаптироваться явно не успели, у нас спортсменки поздно засыпают, и видно, что они разобранные. Посмотрим, как дальше будем проходить акклиматизацию, будем делать выводы, за сколько нужно сюда приезжать.Когда увидел, что утром идёт сильный снег, подумал, что будут тяжёлые условия, но, как видим, подморозило к вечеру, а так была каша, и трасса была плохо готова к гонке. Она была очень мягкая, лыжи плохо работали, снега здесь не очень много, и он достаточно грязный. Скольжение было бы совсем плохое, если бы были такие же условия, как днём», – цитирует Норицына «Р-Спорт».