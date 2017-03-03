Саблист Свитич завоевал бронзу на юношеском первенстве Европы в Болгарии

В Пловдиве (Болгария) проходит первенство Европы по фехтованию среди юниоров и юношей. В соревнованиях саблистов среди юношей победу одержал турок Ибрагим Акар. Россиянин Прохор Свитич занял третье место.
Фехтование. Первенство Европы среди юниоров и юношей. Пловдив
Юноши. Сабля
1. Ибрагим Акар (Турция).
2. Иван Писаренко (Украина).
3. Прохор Свитич (Россия) и Мор Милассин (Венгрия).
Девушки. Шпага
1. Барбара Брых (Польша).
2. Эстер Мухари (Венгрия).
3. Эмилия Росатти (Италия) и Лаура Шеффильд (Великобритания)…
9. Айзанат Муртазаева (Россия).