Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сын Диака получил $ 1,5 млн за 3 дня до выборов столицы Игр-2016

3 марта 2017, пятница. 12:48. Другие
Сын бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака получил $ 1,5 млн за три дня до выборов столицы Олимпийских игр 2016 года, сообщает Le Monde. Выборы состоялись 2 октября 2009 года, а 29 сентября он получил взятку от бразильского бизнесмена за голос в пользу Рио-де-Жанейро.

Диак и его юрист Хабиб Сиссе 1 ноября были арестованы французской полицией по подозрению в коррупции. Они подозреваются в получении взятки от ВФЛА за сокрытие допинговых дел российских спортсменов.
Источник: Le Monde Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2016
Новости. Другие
3 марта 2017, пятница
12:48 Сын Диака получил $ 1,5 млн за 3 дня до выборов столицы Игр-2016
12:48 Саблист Свитич завоевал бронзу на юношеском первенстве Европы в Болгарии
12:37 Шипулин и Бабиков попробовали сказать фразу об олимпийской медали на корейском
12:19 Бах: мы с Путиным не обсуждали санкции к России по допинговым вопросам
12:03 Минспорт обсуждает с властями Крыма создания центра велоспорта в Алуште
11:58 Захаров и Кузнецов — третьи в прыжках в воду с 3-метрового трамплина на этапе МС
11:53 Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на соревнованиях в Сиднее
11:43 Бах: МОК — единственная организация, протянувшая руку помощи Степановым
11:38 Бах: в последние месяцы стало ясно, что МОК в решениях по РФ был на верном пути
11:27 Ильиных и Бажина — третьи в прыжках в воду с 3-метрового трамплина на этапе МС
11:16 Норицын: российские биатлонистки поздно засыпают, и видно, что они разобранные
10:33 Минибаев и Бондарь стали 3-ми в синхронных прыжках с вышки в воду на этапе МС
10:20 Миронова: трассу в Пхёнхчане посмотрела — вдруг на будущее пригодится
09:32 Климов: чемпионат мира в Лахти получился каким-то серым
09:26 Текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе КМ в Пхёнчхане
09:24 Бузыканова заняла седьмое место на турнире по конкуру в Оливе
00:19 Глава UKAD: Уиггинс получал слишком много триамцинолона для одного человека
2 марта 2017, четверг
23:47 Тихонов: при Крючкове разница между Шипулиным и Фуркадом только увеличилась
23:33 Олимпийские объекты Игр в Токио будут оборудованы туалетами для транссексуалов
23:27 Летающий лыжник Васильев: впереди Олимпиада, там надо зарабатывать медаль
22:46 Риди: контрпродуктивное письмо МОК стало ударом исподтишка для ВАДА
22:21 Летающий лыжник Крафт победил на трамплине К-130 на ЧМ в Лахти, Климов — 20-й
21:19 Капитонова победила в многоборье на ЧР по спортивной гимнастике в Казани
20:42 Кальсина: на втором круге мне стало плохо, не помню, как добежала этап
20:18 Якушев: документ о лишении России ЧМ-2021 по биатлону в СБР пока не поступил
19:44 Паралимпиец Шкахов: не могу доверить жизнь грузчикам, которые кидают багаж
19:22 Минспорт подписал соглашение о сотрудничестве с РАН, ФМБА и ФАНО
19:09 Сельский: Гапанович из-за трёх копеек всю жизнь пустил под откос
19:01 Мутко: история с лишением Тюмени ЧМ-2021 по биатлону не закрыта
19:00 Фролина: надеюсь, Лапшин покажет хорошие результаты за сборную Кореи
18:49 Пидгрушная пропустила спринтерскую гонку из-за болезни
18:45 Тренер: увидел Дорен-Абер в очень плохом состоянии и приказал ей остановиться
18:19 Объявлен состав сборной России на женский масс-старт на ЧМ в Лахти
18:11 Дальмайер оторвалась от Коукаловой в общем зачёте КМ на 86 очков, Акимова — 11-я
18:03 Дальмайер: сегодня был не день Коукаловой, но трудно всегда быть лучшей
17:55 Акимов: такого проигрыша от Кальсиной не ожидал никто. Это шок!
17:46 Назван состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти
17:31 Садовничий: антидопинговая лаборатория при МГУ может появиться в течение года
17:22 Победительница женского ЧМ по шахматам в Тегеране определится на тай-брейке
17:12 СБР намерен оспорить решение IBU о лишении Тюмени ЧМ-2021 по биатлону в суде
17:06 Услугина: трасса в Пхёнчхане тяжёлая, были какие-то бугры
16:57 Норвежские лыжницы выиграли эстафету на ЧМ в Лахти, россиянки — пятые
16:56 Исполком ФХМР призвал клубы не поддаваться на провокации и объединить усилия
16:42 Акимова: самочувствие было хорошее, но не справилась на стрельбе
16:31 Дорен-Абер не смогла завершить спринтерскую гонку из-за головокружения
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Нужно ли наказывать команды, забившие 20 голов в свои ворота в матче ЧР по хоккею с мячом?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+