Сын Диака получил $ 1,5 млн за 3 дня до выборов столицы Игр-2016

Сын бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федерацийполучил $ 1,5 млн за три дня до выборов столицы Олимпийских игр 2016 года, сообщает Le Monde. Выборы состоялись 2 октября 2009 года, а 29 сентября он получил взятку от бразильского бизнесмена за голос в пользу Рио-де-Жанейро.Диак и его юрист1 ноября были арестованы французской полицией по подозрению в коррупции. Они подозреваются в получении взятки от ВФЛА за сокрытие допинговых дел российских спортсменов.