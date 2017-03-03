Крюков: думаю о том, чтобы завершить сезон пораньше и приступить к лечению

Олимпийский чемпион 2010 года, трёхкратный чемпион мира российский лыжниксообщил, что может завершить сезон досрочно, чтобы залечить травмы спину.«Врачи сообщили мне, что можно залечить мою травму спины. После этого сезона весной плотно займусь этой проблемой. Думаю о том, чтобы завершить сезон пораньше и приступить к лечению. Очень серьёзно к этому отношусь, чтобы потом не пришлось возвращаться к спине летом или зимой. Что касается самого лечения, то оно заключается в закачивании конкретных мышц. Будет специальный корсет, перетягивающий одно, другое. Это касается и перекоса на одну сторону, который я хочу исправить тоже весной. У меня большое желание решить все свои проблемы, и это главное. Когда восстановлюсь, начну прогрессировать, я в это верю», — сказал Крюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.