Шопин: я сам допустил глубую ошибку, дурацкое падение

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Пхёнчхане.«Случилось дурацкое падение. Перед самым последним спуском упал, потерял скорость. Перед финишем на последнем кругу потерял много времени. На трассе нет никаких сложных мест, просто надо быть повнимательнее. Я сам допустил глупую ошибку», — сказал Шопин в эфире «Матч ТВ».«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию этих соревнований: