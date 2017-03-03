Эберхард победил в спринте на этапе Кубка мира в Пхёнчхане, Гараничев —9-й

Австриец Юлиан Эберхард одержал победу в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнхчане (Южная Корея). Второе место занял американец Лоуэлл Бэйли, третье — француз Мартен Фуркад. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Евгений Гараничев, ставший девятым.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхёнхчан (Южная Корея)
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Юлиан Эберхард (Австрия) — 23.11.1 (0).
2. Лоуэлл Бэйли (США) — +40,7 (0).
3. Мартен Фуркад (Франция) — +45,4 (2).
4. Доминик Ландертингер (Австрия) — +48,1 (0).
5. Эрик Лессер (Германия) — +50,3 (1).
6. Доминик Виндиш (Италия) — +54,1 (1).
7. Зерафин Вистнер (Швейцария) — +1.02,3 (1).
8. Симон Эдер (Австрия) — +1.05,5 (2).
9. Евгений Гараничев (Россия) — +1.06,3 (2).
10. Артём Прима (Украина) — +1.07,7 (0)…
14. Максим Цветков (Россия) — +1.17,2 (0)…
23. Антон Шипулин (Россия) — +1.30, 3 (3)…
41. Антон Бабиков (Россия) — 2.06,0 (1)…
52. Юрий Шопин (Россия) — +2.16,0 (2)…
99. Тимур Махамбетов (Россия) — +4.28,4 (5).