Шипулин: ничего страшного нет. Есть год до Олимпиады

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Пхёнчхане.«Я не совсем правильно разложил силы. Подошёл на стрельбу очень быстро. Здесь специфичный подход к рубежу. Надо было немного сбавить. К сожалению, не получилось. На лёжке опять не прошёл габарит. Будем разбирать с тренерами. Ничего страшного нет. Есть год до Олимпиады. Может, и к лучшему, что я попал в такие ошибки, которые в следующем году надо будет учесть.Сегодня я чуть-чуть неправильно разложил силы по дистанции, а сама трасса более-менее нравится, работать на ней можно», — сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию этих соревнований: