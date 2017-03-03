Крюков: возможно, пожертвую сбором на Камчатке, чтобы вылечить спину

Олимпийский чемпион 2010 года, трёхкратный чемпион мира российский лыжникоценил состояние своей спины и признался, что может пожертвовать сбором для полного восстановления.«Спина чувствует себя нормально, насколько это возможно, – процентов на 80-85. Один раз на чемпионате мира я почувствовал боль. Ощущал дискомфорт, но он не мешал мне. В самом начале сезона я проделал специальную работу для своей спины. Её точно надо было делать раньше, чтобы мышцы привыкли, а вышло, что я немного разбил технику. Получается, что всю зиму с этим мучаюсь. У нас есть в планах сбор на Камчатке, которым я, возможно, пожертвую, чтобы вылечить спину. Первый сбор перед сезоном запланирован на май, но есть вариант, что я его сдвину на июнь. Мне нужен хороший период реабилитации», — сказал Крюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.