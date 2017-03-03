Крюков: после этого сезона мне надо восстановиться морально

Олимпийский чемпион 2010 года, трёхкратный чемпион мира российский лыжникрассказал о своих ближайших планах.«Чемпионат России традиционно проходит в марте. После него я планирую полететь в Якутию на соревнования. Каждый год туда летаю, ведь это один из моих любимых регионов России, хочется возвращаться туда снова и снова. Там очень добрые и отзывчивые люди, очень гостеприимные. Я выступаю сейчас за Москву и Якутию и считаю своим долгом пропагандировать лыжные гонки. После этого сезона мне надо восстановиться морально и залечить все свои болячки. Хочу хорошо поработать в паузу и подойти к сезону во всеоружии – с позитивным настроем и в хорошей форме», — сказал Крюков беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.