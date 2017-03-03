Эткин победила на этапе Кубка мира по слоуп-стайлу в Швейцарии, Таталина — 23-я

В Сильваплане (Швейцария) завершился этап Кубка мира по фристайлу в слоуп-стайле. Победы одержали канадец Тил Харле и британка Изабель Эткин. Лучшая из россиянок, Анастасия Таталина, заняла 23-е место.
Фристайл. Этап Кубка мира. Сильваплана
Мужчины. Слоуп-стайл
1. Тил Харле (Канада) – 92,80.
2. Макрей Уильямс (США) – 90,20.
3. Гас Кенворти (США) – 88,20.
Женщины. Слоуп-стайл
1. Изабель Эткин (Великобритания) – 88,40.
2. Эмма Дальстрём (Швеция) – 86,00.
3. Матильда Гремо (Швейцария) – 80,20…
23. Анастасия Таталина (Россия) – 52,00…
27. Лана Прусакова (Россия) – 45,00.