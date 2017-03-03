Ларьков: уже на разминке я понял, что лыжни сегодня практически не будет

Российский лыжникпрокомментировал своё выступление на первом этапе эстафеты на чемпионате мира в Лахти. Сборная России заняла второе место. Золото выиграли норвежцы.«Сегодня же эстафета, бежать по-другому было нельзя. Уже на разминке я понял, что лыжни сегодня практически не будет – слишком тепло. Но у меня лыжи всё равно и „держали“, и ехали. На первом круге я посмотрел, как чувствует себя народ, а на втором пошёл вперёд. О том, что бежим с Тонсетом, с которым показали одинаковое время в „разделке“, я даже не думал. Все мысли только о преимуществе для команды», — цитирует Ларькова «Спорт-экспресс».