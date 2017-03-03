Фуркад: после выигрыша первого БХГ подумал, что не смогу бороться за него вновь

Французский биатлонист, в шестой раз подряд победивший в общем зачёте Кубка мира, прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Пхёнчхане, где он стал третьим.«Я был очень разочарован „стойкой“. Я сделал 99% работы. Если я допускаю промах, то могу винить лишь себя. Сегодня я промахнулся дважды, этого оказалось слишком много для моей 12-й победы в сезоне.Я не забыл о том, что сегодня выиграл нечто большее. Это поразительно. Я не осознал этого на финише. Был сконцентрирован на том, что могу сделать лучше на Олимпийских играх, но телевизионщики сказали мне об этом.Я навсегда запомнил первый «глобус», завоёванный в Ханты-Мансийске. Думал, что это было так трудно, что не смогу больше бороться за него. Для меня очень много значит быть на одном уровне с моим кумиром Уле-Эйнаром Бьорндаленом», – цитирует Фуркада официальный сайт IBU.