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Фуркад: после выигрыша первого БХГ подумал, что не смогу бороться за него вновь

3 марта 2017, пятница. 17:05. Другие
Французский биатлонист Мартен Фуркад, в шестой раз подряд победивший в общем зачёте Кубка мира, прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Пхёнчхане, где он стал третьим.

«Я был очень разочарован „стойкой“. Я сделал 99% работы. Если я допускаю промах, то могу винить лишь себя. Сегодня я промахнулся дважды, этого оказалось слишком много для моей 12-й победы в сезоне.

Я не забыл о том, что сегодня выиграл нечто большее. Это поразительно. Я не осознал этого на финише. Был сконцентрирован на том, что могу сделать лучше на Олимпийских играх, но телевизионщики сказали мне об этом.

Я навсегда запомнил первый «глобус», завоёванный в Ханты-Мансийске. Думал, что это было так трудно, что не смогу больше бороться за него. Для меня очень много значит быть на одном уровне с моим кумиром Уле-Эйнаром Бьорндаленом», – цитирует Фуркада официальный сайт IBU.
Источник: Международный союз биатлонистов Сообщить об ошибке
Теги
Мартен Фуркад Уле-Эйнар Бьорндален
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