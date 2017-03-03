ФМБА будет требовать от ВАДА вернуться к пересмотру запрета мельдония

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) намерено вновь поднять вопрос о выводе мельдония из списка запрещённых препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Мы с ВАДА подписали протокол на исследование фармакинетических свойств мельдония. В апреле этого года будет подведение итогов по выполнению протокола», — заявил на пресс-конференции руководитель ФМБА Владимир Уйба.
Он сказал, что в результате ФМБА будет требовать от ВАДА вернуться к вопросу о пересмотре запрета мельдония. Он подчеркнул, что содержание мельдония в крови превышает допустимые уровни даже на 180-й день после его приёма, а задача препарата — сохраняться в крови и расходоваться по мере необходимости, поэтому он может оставаться в теле спортсмена и год, и два, и три.