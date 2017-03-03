Янко: «Водник» в концовке не атаковал. Было заметно, что они боялись забить

Игроки «Водника» боялись забивать «Байкалу-Энергии», заявил исполняющий обязанности главного тренера иркутянпосле матча чемпионата России по хоккею с мячом между этими командами. «Байкал-Энергия» победил «Водник» в переигровке матча со счётом 4:3. Состоявшаяся сегодня в Подмосковье встреча была переигровкой матча, который закончился скандалом. «Байкал-Энергия» тогда выиграл со счётом 11:9, при этом все мячи были забиты игроками команд в собственные ворота.«Это провокации, так поступать непорядочно. И сегодня в концовке „Водник“, имея хороший подбор игроков, не атаковал. Было заметно, что они боялись забить, чтобы не попасть в плей-офф на „Енисей“, — заявил Янко на пресс-конференции.