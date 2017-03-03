Червоткин: есть осадок после серебра в эстафете

Российский лыжникпрокомментировал второе место команды в эстафете на чемпионате мира в Лахти. Он начал третий этап одновременно с норвежцем Мартином Сундбю и в итоге уступил именитому сопернику 17 секунд. Норвежская команда смогла сохранить лидерство после заключительного этапа.«Есть осадок от результата. На последнем круге в борьбе с Сундбю я закислился, зашёл за предел, старался, терпел, но разрыв всё рос и рос. Эта эстафетная гонка и серебряная медаль — не только моя заслуга: большой задел перед моим этапом сделали ребята. Если бы это была личная гонка и я завоевал серебро, то испытывал бы более радостные эмоции, а так, прошёл свой этап максимум на четвёрку.Вчера не боялся, спал, ел нормально, верил в свои силы, но не всё получилось так, как планировал. Отрыв нельзя назвать очень большим, но для такой трассы и столь скоротечной гонки всё-таки многовато. Устюгов не всемогущий, поэтому не стоило от него ожидать, что он обязательно должен был догнать преследователя.О том, что побегу третий этап, точно узнал за неделю. До этого были только разговоры. Всё-таки верили, что оправдают наших отстранённых ребят. Но этого не случилось, поэтому место досталось мне. Был готов к тому, что мне в соперники достанется либо Финн Хоген Крог, либо Сундбю», — сказал Червоткин.