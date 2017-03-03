Червоткин: есть осадок после серебра в эстафете

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал второе место команды в эстафете на чемпионате мира в Лахти. Он начал третий этап одновременно с норвежцем Мартином Сундбю и в итоге уступил именитому сопернику 17 секунд. Норвежская команда смогла сохранить лидерство после заключительного этапа.
«Есть осадок от результата. На последнем круге в борьбе с Сундбю я закислился, зашёл за предел, старался, терпел, но разрыв всё рос и рос. Эта эстафетная гонка и серебряная медаль — не только моя заслуга: большой задел перед моим этапом сделали ребята. Если бы это была личная гонка и я завоевал серебро, то испытывал бы более радостные эмоции, а так, прошёл свой этап максимум на четвёрку.
Вчера не боялся, спал, ел нормально, верил в свои силы, но не всё получилось так, как планировал. Отрыв нельзя назвать очень большим, но для такой трассы и столь скоротечной гонки всё-таки многовато. Устюгов не всемогущий, поэтому не стоило от него ожидать, что он обязательно должен был догнать преследователя.
О том, что побегу третий этап, точно узнал за неделю. До этого были только разговоры. Всё-таки верили, что оправдают наших отстранённых ребят. Но этого не случилось, поэтому место досталось мне. Был готов к тому, что мне в соперники достанется либо Финн Хоген Крог, либо Сундбю», — сказал Червоткин.