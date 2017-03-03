Крамер: Устюгов сделал всё, что мог, но трасса была для него слишком мягкая

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, где россияне завоевали серебряные медали.
«Считаю, что мы выиграли серебро, а не проиграли золото. Поэтому я счастлив. Была очень сложная, но интересная гонка для всех, давно такой не припомню за последние годы. Серёжа на последнем этапе сделал всё, что мог. Но трасса была очень мягкая для него, он большой парень. А эти условия для невысоких парней. Было не так просто идти. Думаю, что он сделал всё, что мог, а Крог сделал отличную работу, выбрал очень хорошую тактику. Я его знаю давно, у него железные нервы, он никогда не нервничает», — приводит слова Крамера «Р-Спорт».
Ранее Сергей Устюгов взял всю вину за упущенное золото на себя.