МОК расследует обвинения в коррупции в отношении заявки Рио на Игры-2016

Международный олимпийский комитет намерен провести расследование обвинений в коррупции в отношении заявки Рио-де-Жанейро на проведение летних Олимпийских игр — 2016 и члена МОК Фрэнки Фредерикса, сообщил журналист The Times Мартин Циглер в «Твиттере».
В МОК надеются, что Фредерикс невиновен в коррупции и обвинения в том, что фирма, имеющая отношения к нему, получила $ 299,3 тыс. в день выборов столицы Олимпиады, ложны. Президент МОК Томас Бах возглавлял комиссию, подсчитывавшую результаты голосования по выбору места проведения ОИ-2016 в 2009 году, а Фредерикс был членом этой комиссии.