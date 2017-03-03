Сутовский: у Музычук есть шансы догнать Ифань. Аня, ты можешь!

Израильский гроссмейстерпрокомментировал итоги женского чемпионата мира по шахматам, по итогам которого титул завоевала китаянка Тан Джунъи, одолевшая в финале украинку«Китаянка Тан Джунъи становится чемпионкой мира по шахматам. Это заслуженная, невероятно волевая победа, которая ещё раз подтверждает, что в нокауте выживает сильнейший духом. Тан Джунъи — 26 лет, она давно и довольно успешно выступает на турнирах высокого уровня, но ни разу даже не была в топ-10. И тут — прыжок выше головы, победы над самыми сильными соперницами. Четыре выигранных тай-брейка, из них два валидольных «армагеддона». Заслуженная победа. Одна беда — не подходит нокаут для определения сильнейшего в мире. В результате мы получили чемпионку, заслуженно победившую в чемпионате, но даже по его итогам оставшуюся на 13-м месте в мире по рейтингу.Конечно, меньше нареканий вызвала бы победа третьего номера мирового рейтинга Анны Музычук, которая очень мощно шла по турниру, выиграв все матчи в основное время и набрав (хоть и не без покровительства Каиссы) до финального матча 9 из 10. Увы, в финальном поединке Аня не смогла одолеть китаянку в основное время, а на тай-брейке её подвели нервы — после упущенной верной победы в первой партии она неудачно трактовала лучшую позицию во второй, а столкнувшись с проблемами, не удержала ситуацию под контролем. Знаю, как больно бывает шахматисту, оступившемуся у самой ленточки. Знаю, что все благоглупости вроде «всё ещё впереди» абсолютно бессмысленны. Скажу одно — выиграть титул чемпионки очень важно и престижно. Твоё имя входит в историю, поздравления, встречи с тут же объявившимися президентами и мэрами, материальные блага…Но, на мой взгляд, быть явно сильнейшей в мире — гораздо важней. Хоу Ифань сегодня — очевидно сильнейшая, но у Ани, как и у ещё одной сильнейшей шахматистки мира, Ю Веньцзюн, есть шансы её догнать. И вот именно к этому надо стремиться. Аня, ты можешь!» — написал Сутовский на своей странице в «Фейсбуке».