Устюгов: если захочу бежать марафон, вопросов у тренеров не возникнет

Ведущий российский лыжникдал понять, что готов принять участие в заключительной гонке на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Финляндии — марафоне (50 км свободным стилем), если трасса будет достаточно твёрдой.«Свою главную задачу я выполнил — сбегал эстафету. Был очень сильно настроен на неё. Теперь остаётся 50 километров. Надеюсь, будет твёрдая трасса. Тренеры сказали, что если я захочу бежать 50 км, то моя кандидатура не будет обсуждаться. Будет классно, если похолодает, внушает оптимизм, потому что по такой каше я просто не смогу пробежать 50 км. Понимаю, что все соперники в одних условиях, но я не подготовлен к такому.Есть ли оптимизм перед Олимпиадой? Я не загадываю так далеко: никто не знает, что будет завтра. Прошёл день, сбегали эстафету, дадут медаль… Посмотрел, облизнул, повесил её — и двигаемся дальше. Пусть радуются болельщики и вся Россия, а я хочу двигаться дальше. Для меня это осталось позади», — отметил Устюгов.