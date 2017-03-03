Скобрев: не думаю, что ВАДА хочет сделать вне закона у спортсменов чашку кофе

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы конькобежец Иван Скобрев прокомментировал инициативу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запретить употребление спортсменами кофеина.
«Надеюсь, что ВАДА здесь руководствуется здравым смыслом. Думаю, что ВАДА таким образом хочет показать своё беспокойство по отношению к здоровью спортсменов. Я не думаю, что ВАДА хочет сделать вне закона у спортсменов чашку кофе. Понимаете, всё зависит от концентрации этого самого кофеина: есть в совершенно огромных количествах, например, в специальных таблетках, а есть какие-то совершенно адекватные его дозы, в том же зелёном чае, например.
Главное, чтобы предложение чиновников базировалось на совершенно чётких исследованиях и аргументации – не как в истории с мельдонием, когда его просто запретили к употреблению, а сейчас уже идут разговоры о том, что его могут вывести из запретных списков», – приводит слова Скобрева сайт doverennielitsa.ru.