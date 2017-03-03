Скобрев: не думаю, что ВАДА хочет сделать вне закона у спортсменов чашку кофе

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы конькобежецпрокомментировал инициативу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запретить употребление спортсменами кофеина.«Надеюсь, что ВАДА здесь руководствуется здравым смыслом. Думаю, что ВАДА таким образом хочет показать своё беспокойство по отношению к здоровью спортсменов. Я не думаю, что ВАДА хочет сделать вне закона у спортсменов чашку кофе. Понимаете, всё зависит от концентрации этого самого кофеина: есть в совершенно огромных количествах, например, в специальных таблетках, а есть какие-то совершенно адекватные его дозы, в том же зелёном чае, например.Главное, чтобы предложение чиновников базировалось на совершенно чётких исследованиях и аргументации – не как в истории с мельдонием, когда его просто запретили к употреблению, а сейчас уже идут разговоры о том, что его могут вывести из запретных списков», – приводит слова Скобрева сайт doverennielitsa.ru.