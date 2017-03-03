Уильямс и Хеффлин выиграли общий зачёт Кубка мира по фристайлу в слоуп-стайле

Американец Макрей Уильямс и швейцарка Сара Хеффлин одержали победу в общем зачёте Кубка мира по фристайлу в слоуп-стайле. Лучший российский результат — 20-е место Ланы Прусаковой.
Фристайл. Кубок мира
Мужчины. Итоговый зачёт в слоуп-стайле
1. Макрей Уильямс (США) — 180.
2. Андри Рагеттли (Швейцария) — 172.
3. Колин Вили (Швейцария) — 144.
Женщины. Итоговый зачёт в слоуп-стайле
1. Сара Хеффлин (Швейцария) — 281.
2. Йоганна Килли (Норвегия) — 280.
3. Коллин Балле Баз (Франция) — 196…
20. Лана Прусакова (Россия) — 60…
23. Анастасия Таталина (Россия) — 55.