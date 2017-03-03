Хьюитт выиграла первый этап Мировой серии по триатлону, Шорец — 13-я

Новозеландка Андреа Хьюитт одержала победу на первом этапе Мировой серии по триатлону, который проходил в Абу-Даби. Второе место завоевала британка Джоди Стимпмсон, а замкнула тройку призёров австрийка Сара Вилич. Лучший российский результат — 13-е место Марии Шорец.
Триатлон. Мировая серия. Первый этап. Абу-Даби, ОАЭ
Женщины
1. Андреа Хьюитт (Новая Зеландия) — 2:03.46.
2. Джоди Стимпсон (Великобритания) — 2:03.46.
3. Сара Вилич (Австрия) — 2:03.53…
13. Мария Шорец (Россия) — 2:06.03.
14. Анастасия Абросимова (Россия) — 2:06.43.