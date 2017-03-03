Германия выиграла командный спринт в лыжном двоеборье, Россия отстала на круг

Немцы Эрик Френцель и Йоханнес Рыдзек одержали победу в командном спринте на соревнованиях по лыжному двоеборью на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти. Вторыми стали норвежцы Магнус Крог и Магнус Моан, а замкнули тройку призёров японцы Йосито и Акито Ватабе. Россияне Самир Мастиев и Вячеслав Барков отстали на круг.1(2-е после прыжков). Германия (Эрик Френцель, Йоханнес Рыдзек) — 29.01,8.2(4). Норвегия (Магнус Крог, Магнус Моан) +1,0.3(3). Япония (Йосито Ватабе, Акито Ватабе) +10,2.Россия (Самир Мастиев, Вячеслав Барков) +1 круг.