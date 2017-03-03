В финале ЧМ по скоростному спуску на коньках на титул претендуют четверо

Чемпионат мира по скоростному спуску на коньках—2016/17 завершится 4 марта в Оттаве (Канада) на легендарных шлюзах канала Ридо. В мужском чемпионате обладателем желанного титула может стать один из четырёх спортсменов, среди женщин шансы есть у трёх претенденток. Двое россиян —— борются за место в топ-20.Среди претендентов на титул среди мужчин американец, имеющий в своём активе 2600 очков. Он совсем ненамного опережает своего соотечественника(2272,5), а такжеиз Канады (2237,5) и австрийца(2088,5). Это означает, что, вырвав победу на последнем этапе в канадской столице Оттаве и получив за это 1000 очков, каждый из них сможет стать чемпионом.Отметим, что в завершающем этапе сезона примут участие шестеро россиян — Денис Новожилов (23-е место в общем зачёте), Герман Титов (26),(47, 12 в юниорском зачёте),(63),(74) и(134).Среди женщин на чемпионский титул претендуют три спортсменки:из США, набравшая 2300 очков, и следующие за ней буквально по пятам канадки(1800) и(1790), надеющиеся, что домашний лёд и 100-тысячная толпа болельщиков помогут им победить.В соревнованиях по скоростному спуску на коньках участники из 22 стран с пяти континентов в группах по четыре человека несутся вниз по 375-метровой ледяной трассе с перепадом высот 35 метров, полной различных препятствий. Два спортсмена, первые пересекающие финишную черту, проходят в следующий круг. И так до тех пор, пока из 128 гонщиков не останутся последние четверо.