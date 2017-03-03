Российские рапиристы завоевали золото, а шпажисты — серебро ЧЕ среди кадетов

Победителями кадетского первенства Европы в командном турнире рапиристов стали россияне Кирилл Бородачёв, Данила Кравцов, Владислав Мыльников и Иван Трошин. На пути к победе россияне поочередно обыграли сборные Израиля (45:13), Италии (45:42), Польши (45:17) и в финале — Франции (45:39) Бронзовыми призёрами стали голландцы.
В командных соревнованиях шпажистов россияне Михаил Белозёров, Рафаэль Загитов, Игорь Коровин и Роман Фёдоров поднялись на вторую ступень пьедестала почёта. В ходе турнира россияне обыграли команды Франции (45:22), Греции (45:34) и Венгрии (45:42). В финале российские шпажисты уступили сверстникам из Италии – 30:45. Бронзовыми призёрами стали румыны.
Чемпионат Европы проходит в Пловдиве (Болгария).