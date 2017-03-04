«Снежана-Котельники» завоевала Кубок России по мини-футболу

Подмосковная «Снежана-Котельники» добилась минимальной победы над петербургской «Авророй» со счётом 1:0 и стала новым обладателем Кубка России по мини-футболу среди женских команд. Финальная игра шла до гола, который на 28-й минуте встречи забила капитан подмосковной команды Татьяна Коржова. Ей удалось красиво обработать навесную передачу из глубины и с разворота отправить мяч под перекладину.
Мини-футбол. Кубок России. Женщины. Финал
«Снежана-Котельники» (Московская область) — «Аврора» (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0).
Гол: Коржова, 28.