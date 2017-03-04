«Снежана-Котельники» завоевала Кубок России по мини-футболу

Нужно ли наказывать команды, забившие 20 голов в свои ворота в матче ЧР по хоккею с мячом?

А за что наказывать? Какие-то правила игры были нарушены? 2459 (34%)

Наказать только "Водник". Они начали первыми 69 (1%)

Наказать только "Байкал-Энергию". Их результат матча вообще не интересовал 99 (1%)

Наказать и тех, и других. Штрафы, снятие очков 1450 (20%)

Обе команды отправить в низшую лигу. Или вообще расформировать 1847 (25%)