Шипулин: отбирать ЧМ-2021 по биатлону у тюменских болельщиков — немножко подло

Российский биатлонистпрокомментировал решение Международного союза биатлонистов отобрать у Тюмени право проведения чемпионата мира 2021 года.«Надеялся до конца на лучший исход, и хотелось бы, чтобы осталась надежда. Губернатор области сделал всё возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Тюмени, и болельщики ни в чём не виноваты. Забирать чемпионат мира прежде всего у болельщиков, которые ни в чём не виноваты, — немножко подло. Но ещё есть несколько лет, мы будем бороться, и думаю, что так просто не отдадим этот чемпионат мира. Думаю, наше руководство сделает всё возможное, чтобы на нашей земле прошёл такой замечательный праздник, как чемпионат мира», — приводит слова Шипулина «Р-Спорт».