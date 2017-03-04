Горнолыжница Годжиа выиграла этап КМ в Чонсоне в скоростном спуске, Вонн — 2-я

Итальянка София Годжиа победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Чонсоне (Южная Корея). Второе место заняла американка Линдси Вонн, а замкнула тройку лидеров словенка Илка Штухец. Напомним, что представительница Словении победила в этой дисциплине на чемпионате мира в Санкт-Морице.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 17-й этап. Чонсон, Южная Корея
Женщины. Скоростной спуск
1. София Годжиа (Италия) – 1.38,80.
2. Линдси Вонн (США) – 1.38,87.
3. Илка Штухец (Словения) – 1.39,03.