Россиянки вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе

Женская сборная России одержали две победы в трёх матчах на групповой стадии третьего этапа Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе (США). Россиянки в рамках борьбы в группе А победили сборную Аргентины со счётом 36:0, одолели француженок (22:19) и уступили представительницам Канады – 7:34.
Таким образом, сборная России заняла второе место в турнирной таблице квартета А и вышла в четвертьфинал соревнований, где сыграет с победительницами группы С, которыми станут либо австралийки, либо новозеландки.