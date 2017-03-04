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Россиянки вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе

4 марта 2017, суббота. 09:49. Другие
Женская сборная России одержали две победы в трёх матчах на групповой стадии третьего этапа Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе (США). Россиянки в рамках борьбы в группе А победили сборную Аргентины со счётом 36:0, одолели француженок (22:19) и уступили представительницам Канады – 7:34.

Таким образом, сборная России заняла второе место в турнирной таблице квартета А и вышла в четвертьфинал соревнований, где сыграет с победительницами группы С, которыми станут либо австралийки, либо новозеландки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России - Регби
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4 марта 2017, суббота
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Нужно ли наказывать команды, забившие 20 голов в свои ворота в матче ЧР по хоккею с мячом?
А за что наказывать? Какие-то правила игры были нарушены?
2459 (34%)
Наказать только "Водник". Они начали первыми
69 (1%)
Наказать только "Байкал-Энергию". Их результат матча вообще не интересовал
99 (1%)
Наказать и тех, и других. Штрафы, снятие очков
1450 (20%)
Обе команды отправить в низшую лигу. Или вообще расформировать
1847 (25%)
Наказать только руководство клубов. Игроки ни при чём, их заставили
1356 (19%)
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