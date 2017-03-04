Глава ЕАА: в России меняется менталитет в вопросах допинга

Глава Европейской легкоатлетической ассоциацииотметил прогресс России в реформировании антидопинговой системы.«Мы в тесном сотрудничестве с российской стороной работаем над восстановлением членства Всероссийской Федерации лёгкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и хотим, чтобы это произошло как можно скорее. Мне виден прогресс в России, у меня также есть ощущение, что там меняется менталитет в вопросах допинга, особенно на самом высоком уровне. Это правильный путь», — приводит слова Хансена Inside the Games.