Устюгов сбрил бороду перед масс-стартом на чемпионате мира в Лахти

Двукратный победитель и двукратный серебряный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам в Лахти россиянинрассказал, почему решил побриться перед масс-стартом на 50 км, который пройдёт в воскресенье, 5 марта.«Я сбрил бороду, постриг ногти, теперь надо ещё постричься. Для меня старты, на которых я был сконцентрирован, закончились. Теперь на чемпионате мира хочу расслабиться и получить удовольствие от участия в гонке: выйти на старт и показать свой максимум», — приводит слова Устюгова ТАСС.