Старых: в гонке преследования бежалось легко, лыжи катили отменно

Россиянка, ставшая 20-й в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане, прокомментировала своё выступление.«Бежалось легко, лыжи катили отменно. Недовольна работой на „стойке“, торопилась. Была очень заводная гонка, всё происходило быстро. Трасса была хорошая, как, в принципе, и в спринте. Не могу пожаловаться на состояние трассы. Главное, что все были в одинаковых условиях», — рассказала Старых в эфире «Матч ТВ».Напомним, что Ирина стартовала 55-й с отставанием от лидера 2.42,8.