Пента-трик Батырева принёс «Тюмени» победу над «Новой генерацией» в 17-м туре ЧР

«Тюмень» в 17-м туре чемпионата России по мини-футболу на своей площадке уверенно переиграла «Новую генерацию» со счётом 7:3. Пять голов в свой актив записал. Тюменцы занимают шестое место в турнирной таблице, а команда из Сыктывкара располагается на 10-й позиции.«Тюмень» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 7:3 (3:1)Батырев, 3 (1:0), Батырев, 4 (2:0), Сысковец, 6 (2:1), Батырев, 22 (3:1, 10м), Исламов, 28 (4:1), Батырев, 35 (5:1), Исламов, 36 (6:1), Сысковец, 47 (6:2), Батырев, 49 (7:2, 6м), Соколов, 50 (7:3).