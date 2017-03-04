Шипулин — второй в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Пхёнчхане

Россиянин Антон Шипулин стал вторым в гонке преследования на 12,5 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане. Победил француз Мартен Фуркад, а замкнул тройку призёров австриец Юлиан Эберхард.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея
Гонка преследования. 12,5 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.24,2 (0).
2. Антон Шипулин (Россия) — +34,5 (0).
3. Юлиан Эберхард (Австрия) — +36,7 (3).
4. Симон Эдер (Австрия) — +1.03,2 (2).
5. Евгений Гараничев (Россия) — +1.09,5 (2).
6. Симон Детьё (Франция) — +1.13,5 (2).
7. Доминик Ландертингер (Австрия) — +1.20,3 (2).
8. Бенедикт Долль (Германия) — +1.20,4 (2).
9. Лоуэл Бэйли (США) — +1.20,6 (2).
10. Лукас Хофер (Италия) — +1.20,6 (2)…
15. Антон Бабиков (Россия) — +1.49,2 (0)…
20. Максим Цветков (Россия) — +2.06,3 (1)…
42. Юрий Шопин (Россия) — +3.58,1 (2).