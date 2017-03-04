Шипулин: на последних кругах мог пробежать на 5-10 секунд быстрее

Россиянин, ставший вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнхчане, оценил своё выступление.«Гонкой я очень доволен. Впервые за не знаю сколько времени прошёл четыре рубежа на ноль. На трассе чувствовал себя неплохо, не скажу, что оставил все силы. Большое спасибо тренерам, которые отлично вели меня на последнем круге и буквально каждые 500 метров сообщали информацию об отрыве от Эберхарда. Я знал, когда добавить, а когда можно ехать в своём темпе. Всё-таки завтра ещё эстафета, надо было сохранить силы.Радует, что стал лучшим ходом. Здорово сработала сервис-бригада. Бежал с запасом, мог прибавить по 5-10 секунд на четвёртом и пятом круге. Главное, что исправил ошибки в стрельбе, допущенные в спринте», — рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».