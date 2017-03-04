Фуркад увеличил преимущество над Шипулиным в общем зачёте КМ

Французпобедил в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане. Этот успех позволил ему ещё оторваться от россиянинав общем зачёте соревнований.1. Мартен Фуркад (Франция) – 1128.2. Антон Шипулин (Россия) – 762.3. Симон Шемпп (Германия) – 673…12. Максим Цветков (Россия) – 463…19. Антон Бабиков (Россия) – 348.20. Евгений Гараничев (Россия) – 348…36. Матвей Елисеев (Россия) – 189…39. Дмитрий Малышко (Россия) – 167…70. Алексей Волков (Россия) – 30…76. Юрий Шопин (Россия) – 18.