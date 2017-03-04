Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU в Контиолахти

Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на 7,5 км на этапе Кубка IBU в Контиолахти. Победила Дарья Виролайнен, второй стала Екатерина Шумилова, а замкнула тройку призёров Виктория Сливко.
Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Дарья Виролайнен (Россия) – 20.48,4 (1).
2. Екатерина Шумилова (Россия) – +18,6 (0).
3. Виктория Сливко (Россия) – +30,7 (0)…
7. Анастасия Загоруйко (Россия) – +49,2 (1)…
12. Анна Никулина (Россия) – +58,5 (1).1
13. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.00,2 (1).