Юсков — пятый на дистанции 500 м на ЧМ в классическом многоборье в Хамаре

Японец Сота Накамура выиграл забеги на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье в Хамаре. Россиянин Денис Юсков показал пятый результат. Среди женщин на 500-метровке первенствовала японка Мио Такаги, а россиянка Ольга Граф стала девятой.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье. Хамар, Норвегия
Мужчины. 500 м
1. Сота Накамура (Япония) – 36,00.
2. Конрад Нидзведский (Польша) – 36,22.
3. Синдре Хенриксен (Норвегия) – 36,23…
5. Денис Юсков (Россия) – 36,30…
9. Сергей Трофимов (Россия) – 36,52…
22. Данила Семериков (Россия) – 38,15.
Женщины. 500 м
1. Мио Такаги (Япония) – 38,15.
2. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 38,82.
3. Ида Ньятун (Норвегия) – 39,35…
9. Ольга Граф (Россия) – 39,88…
14. Наталья Воронина (Россия) – 40,22…
20. Анна Юракова (Россия) – 41,20.