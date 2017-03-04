Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету в Пхёнчхане

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал состав команды на мужскую эстафету 4х7,5 км, которая пройдёт в воскресенье, 5 марта, в рамках седьмого этапа Кубка мира в Пхёнчхане (Южная Корея).
«В эстафете побегут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин», — сказал Касперович в эфире программы «Все на матч».
Мужская эстафета начнётся в 13:45 по московскому времени, а в 10:30 пройдёт женская эстафета, в которой за Россию побегут Ирина Услугина, Светлана Миронова, Татьяна Акимова и Ирина Старых.