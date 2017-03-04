Бьорген выиграла масс-старт на ЧМ в Лахти, Чекалёва — 10-я

Норвежки заняли весь пьедестал в масс-старте на 30 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти. Победила Марит Бьорген, второй финишировала Хайди Венг, а замкнула тройку призёров Астрид Якобсен. Среди россиянок лучшей стала Юлия Чекалёва, показавшая 10-й результат.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Женщины. 30 км. Свободный стиль
1. Марит Бьорген (Норвегия) – 1:08.36,8.
2. Хайди Венг (Норвегия) – +1,9.
3. Астрид Якобсен (Норвегия) – +1,9…
10. Юлия Чекалёва (Россия) – +1.20,9…
20. Елена Соболева (Россия) – +2.40,2…
23. Алиса Жамбалова (Россия) – +2.43,7…
31. Анна Медведева (Россия) – +4.26,4.