Захаров — 4-й в прыжках с трамплина на первом этапе Мировой серии в Китае

Россиянин Илья Захаров остановился в шаге от пьедестала в прыжках с 3-метрового трамплина на первом этапе Мировой серии, который проходит в Пекине. Победу одержал Джек Логер. У женщин первой стала китаянка Ши Тинмао, а в миксте первенствовал китайский дуэт Ван Хан/Ли Чжен.
Прыжки в воду. Мировая серия. Первый этап. Пекин, Китай
Мужчины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки
1. Джек Логер (Великобритания) — 554,00.
2. Си Сии (Китай) — 539,15.
3. Цао Юань (Китай) — 510,05.
4. Илья Захаров (Россия) — 499,45…
7. Евгений Кузнецов (Россия) — 451,10.
Женщины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки
1. Ши Тинмао (Китай) — 391,05.
2. Чан Яни (Китай) — 330,35.
3. Мэддисон Кини (Австралия) — 327,85…
7. Кристина Ильиных (Россия) — 324,00.
Трамплин, 3 м. Микст
1. Ван Хан/Ли Чжен (Китай) — 323,10.
2. Мэдисон Кини/Домоник Бедгуд (Австралия) — 305,34.
3. Дженнифер Абель/Франсуа Имбо-Дюлак (Канада) — 304,74…
5. Надежда Бажина/Виктор Минибаев (Россия) — 293,76.