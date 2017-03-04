Виролайнен: надеюсь, что общий зачёт Кубка IBU будет моим

Российская биатлонисткапрокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка IBU в Контиолахти.«В индивидуальной гонке я допустила пять ошибок, поэтому сегодня у меня была некая неуверенность. Всё же знаю, что могу стрелять «в ноль», и постаралась сделать всё, что могу. После последних гонок у меня был тренировочный сбор, я провела неделю со своим сыном, поэтому сейчас у меня хорошее настроение и самочувствие.Конечно, я была немного расстроена, потому что проиграла в зачёте индивидуальных гонок Кубка IBU лишь два очка, но надеюсь, что общий зачёт будет моим!» — приводит слова Виролайнен официальный сайт IBU.